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Posted 23 ноября 2018, 04:48

Published 23 ноября 2018, 04:48

Modified 17 сентября 2022, 15:36

Updated 17 сентября 2022, 15:36

Инвалиду под Ростовом незаконно отказывали в лекарствах

23 ноября 2018, 04:48
В Донецке Ростовской области инвалиду незаконно отказали в выписке рецепта на лекарство, сообщили в региональной прокуратуре.

"По указанию заместителя главврача городской больницы инвалиду отказались выписать рецепт на лекарство ежедневного применения. Это было связано с отсутствием препарата, в результате местный житель прервал лечение", - сказано в сообщении.

По закону, инвалиду должны были выдать аналогичный лекарственный препарат взамен выписанного. Однако отказ в выдаче рецепта не позволил этого сделать.

Отмечается, что заместителя главврача привлекли к дисциплинарной ответственности. Местный житель получил необходимые препараты.

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