Инвалиду под Ростовом незаконно отказывали в лекарствах

Posted 23 ноября 2018, 04:48
Published 23 ноября 2018, 04:48
Modified 17 сентября 2022, 15:36
Updated 17 сентября 2022, 15:36
"По указанию заместителя главврача городской больницы инвалиду отказались выписать рецепт на лекарство ежедневного применения. Это было связано с отсутствием препарата, в результате местный житель прервал лечение", - сказано в сообщении.
По закону, инвалиду должны были выдать аналогичный лекарственный препарат взамен выписанного. Однако отказ в выдаче рецепта не позволил этого сделать.
Отмечается, что заместителя главврача привлекли к дисциплинарной ответственности. Местный житель получил необходимые препараты.
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