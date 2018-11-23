В МИФИ уловили внеземной сигнал

Речь идет о высокоэнергетических нейтрино, которые поступают от неустановленных объектов за пределами Земли, 22 ноября сообщила газета Дни.ру.
Обнаружить сигнал удалось благодаря совместной работе российских, французских, швейцарских и норвежских ученых. Они рассказали, что новые данные могут помочь установить источник высокоэнергетических нейтрино, до этого обнаруженых обсерваторией IceCube, которая расположена на антарктической станции Амундсен-Скотт.
Профессор НИЯУ МИФИ, Дмитрий Семикоз сообщил о двух теориях возникновения сигнала. В первом случае речь идет о возникновении нейтрино из-за взаимодействия космических лучей, а во втором о возникновении нейтрино из-за распада темной материи. Обе теории говорят о том, что это произошло в нашей галактике.
Эксперты высоко оценивают важность получения результатов этого и аналогичных исследований. Если будет обосновано, что сигнал является результатом распада темной материи, то ценность исследования возрастет еще сильнее.