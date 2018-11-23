В МИФИ уловили внеземной сигнал

Профессор НИЯУ МИФИ, Дмитрий Семикоз сообщил о двух теориях возникновения сигнала. В первом случае речь идет о возникновении нейтрино из-за взаимодействия космических лучей, а во втором о возникновении нейтрино из-за распада темной материи. Обе теории говорят о том, что это произошло в нашей галактике.