В Уфе на свободу выпустят обвиняемых в изнасиловании дознавательницы

Posted 23 ноября 2018, 14:17
Published 23 ноября 2018, 14:17
Modified 17 сентября 2022, 15:36
Updated 17 сентября 2022, 15:36
Камеры наблюдения помогли следствию отследить перемещения обвиняемых.
Так, одна из записей обеспечила алиби для Эдуарда Матвеева, который занимал на тот момент пост начальника отдела МВД по Уфимскому району. Запись показывает, что он приехал домой в 22:30. Об этом 22 ноября сообщила газета Дни.ру.
Алиби оказалось еще у одного фигуранта дела. О наличии такового у своего клиента, бывшего руководителя Кармаскалинского ОВД Салавата Галиева, сообщил его адвокат. Он рассказал, что Галиев с 21:30 и до полуночи находился в кафе “Отдых”.
Халиков сопоставил эти факты со словами пострадавшей и пришел к выводу, что в тот промежуток времени, который девушка указывает как время совершения преступления, Матвеева и Галиева не было на указанном месте.
Ранее 23-летняя девушка-дознаватель сообщила, что ночью 30 октября в отделе по вопросам миграции МВД по Уфимскому району ее изнасиловали трое вышестоящих сотрудников: руководитель этого отдела Павел Яромачук, Салават Галеев и Эдуард Матвеев. После этого заявления они были заключены в следственный изолятор.
Ситуация быстро получила широкую огласку и вызвала много комментариев от представителей разных отраслей и профессий. Так, музыкант Сергей Шнуров написал небольшое стихотворение об этом инциденте.