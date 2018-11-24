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Posted 24 ноября 2018, 10:09

Published 24 ноября 2018, 10:09

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Уголовное дело завели на выбросившего с 4-го этажа собаку жителя Краснодара

24 ноября 2018, 10:09
Уголовное дело завели на жителя Краснодара, выбросившего лабрадора с балкона 4-го этажа, сообщила региональная прокуратура.

"Инцидент, вызвавший общественный резонанс, произошел в поселке Знаменском по улице Гагарина", - сказано в сообщении.

Благодаря вмешательству общественности и ветеринаров собаку спасли и передали другим людям. Как пояснил сам 28-летний бывший хозяин лабрадора, животное мешало ему отдыхать.

Это не первый случай жестокого обращения с животными в Краснодаре в последнее время. Недавно мужчина выбросил так же с четвертого этажа дома по Ставропольской более десяти кошек.

По сообщению УМВД по городу Краснодару, с начала 2018 года в кубанской столице возбудили 4 уголовных дела за жестокое обращение с животными.

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