В Красноярске «Россети» проведут всероссийские учения

"Более 800 специалистов станут участниками мероприятий, они применят в работах около 300 единиц техники. Ее доставили из нескольких регионов России", - сообщает издание "Новые известия".
Вместе со специалистами МРСК Сибири взаимодействие на практике будут отрабатывать энергетики МОЭСК, ТРК, МРСК Урала и "Тюменьэнерго".
От главы группы компаний Павла Ливинского стало известно, что учения продлятся месяц и завершатся 22 декабря. Это будет самый короткий день в год и самая длинная ночь, что станет причиной пиковой нагрузки на электросети. "Мы будем отрабатывать взаимодействие в таких экстремальных условиях, тогда мы будем уверены в надежности энергоснабжения", - пояснил Павел Ливинский.
Он добавил, что работы помогут вывести на новый более высокий уровень надежность энергоснабжения Красноярска.
На церемонии открытия выступил также глава региона Александр Усс, рассказав, что предстоящая Универсиада является событием всенародного значения и ее проведение зависит от качества работы энергосистемы края. По его словам, стартовала большая работа на будущее города.
Полпред президента страны в СФО Сергей Меняйло заявил о важности подготовки электросетей города к Универсиаде. "В Красноярске уже было выполнено много работы и город изменяется в лучшую сторону. Мы определим лучшие способы решения задач по улучшению качества энергоснабжения, которые поставил президент страны", - добавил Сергей Меняйло.