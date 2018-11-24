В Красноярске «Россети» проведут всероссийские учения

От главы группы компаний Павла Ливинского стало известно, что учения продлятся месяц и завершатся 22 декабря. Это будет самый короткий день в год и самая длинная ночь, что станет причиной пиковой нагрузки на электросети. "Мы будем отрабатывать взаимодействие в таких экстремальных условиях, тогда мы будем уверены в надежности энергоснабжения", - пояснил Павел Ливинский.