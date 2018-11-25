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Стала известна причина пожара с четырьмя жертвами в Ростовской области

25 ноября 2018, 08:31
Фото: УМЧС РФ по Ростовской области
Нарушения правил пожарной безопасности при использовании печи стали причиной возгорания дома в Ростовской области, из-за которого погибли четыре человека, сообщили в региональном УМЧС.

"Сейчас продолжается разбор сгоревших конструкций. Дом не был газифицирован, применялось печное отопление. По предварительным данным, строение вспыхнуло из-за неправильного использования печи", - сказано в сообщении.

Напомним, пожар произошел в хуторе Нижнекудрючинская на улице Пролетарской. Пламя успело хватить 60 квадратных метров. В тушении огня участвовали 20 человек, они использовали 8 единиц техники.

Ранее региональное УСКР сообщило, что на месте пожара обнаружили тела мужчины, женщины и двух детей в возрасте 11 и 3 года. Сейчас проводится проверка.

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#Новости#Происшествия
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