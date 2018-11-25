Землетрясение в 4 балла произошло ночью в Краснодарском крае

Posted 25 ноября 2018, 11:38
Published 25 ноября 2018, 11:38
Modified 11 сентября 2022, 09:10
Updated 11 сентября 2022, 09:10
"Всего произошло два толчка, в 01.55 мск и в 03.05 мск", - сказано в сообщении.
Эвакуацию населения не проводили, жертв и разрушений нет.
Как пишут пользователи в соцсетях, сильнее всего толчки ощутили жители Северской, Ильской, Елизаветинской, Белозерного, волнения наблюдались и в Краснодаре. По сообщениям очевидцев, жители населенных пунктов, в которых ощущались толчки, полночи просидели в машинах, боясь заходить в дома.
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