Землетрясение в 4 балла произошло ночью в Краснодарском крае

Как пишут пользователи в соцсетях, сильнее всего толчки ощутили жители Северской, Ильской, Елизаветинской, Белозерного, волнения наблюдались и в Краснодаре. По сообщениям очевидцев, жители населенных пунктов, в которых ощущались толчки, полночи просидели в машинах, боясь заходить в дома.