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Posted 25 ноября 2018, 11:38

Published 25 ноября 2018, 11:38

Modified 11 сентября 2022, 09:10

Updated 11 сентября 2022, 09:10

Землетрясение в 4 балла произошло ночью в Краснодарском крае

25 ноября 2018, 11:38
Землетрясение магнитудой до 4,3 балла произошло в ночь на воскресенье в Северском районе Краснодарского края, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.

"Всего произошло два толчка, в 01.55 мск и в 03.05 мск", - сказано в сообщении.

Эвакуацию населения не проводили, жертв и разрушений нет.

Как пишут пользователи в соцсетях, сильнее всего толчки ощутили жители Северской, Ильской, Елизаветинской, Белозерного, волнения наблюдались и в Краснодаре. По сообщениям очевидцев, жители населенных пунктов, в которых ощущались толчки, полночи просидели в машинах, боясь заходить в дома.

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