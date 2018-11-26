Откровенно некачественными продуктами торгуют крупные торговые сети

Российскому производителю не так просто продвинуть свою продукцию на полки супермаркета крупной торговой сети, ритейлы начинают в буквальном смысле отжимать выгодные для себя условия. Так, в Тагиле "Мегамарт" просит 175 тысяч рублей за размещение на своих полках только одного наименования. При этом торговая сеть оставляет за собой право пересмотреть проплаченную матрицу и вывести товар из оборота. У производителя в таком случае нет гарантии даже на то, что он вернет потраченные на вход в сеть средства.