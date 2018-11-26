Откровенно некачественными продуктами торгуют крупные торговые сети

Журналисты холдинга попытались разобраться, почему на полках крупных сетей практически не встретишь товаров местного производства.
Российскому производителю не так просто продвинуть свою продукцию на полки супермаркета крупной торговой сети, ритейлы начинают в буквальном смысле отжимать выгодные для себя условия. Так, в Тагиле "Мегамарт" просит 175 тысяч рублей за размещение на своих полках только одного наименования. При этом торговая сеть оставляет за собой право пересмотреть проплаченную матрицу и вывести товар из оборота. У производителя в таком случае нет гарантии даже на то, что он вернет потраченные на вход в сеть средства.
Производитель вынужден снижать закупочную цену и уже не может конкурировать с товарами из-за рубежа. Для магазина главное - прибыль, а не то, из чего сделана колбаса или сыр. При этом торговая наценка на продукты составляет более 100%. Компании не в состоянии производить продукцию хорошего качества за пол цены, потому в составе продуктов наблюдаются свиная шкура, некачественный шпик и вредные добавки, вызывающие аллергии и заболевания.
Еще один момент - штрафные санкции со стороны сетей по отношению к поставщикам за несвоевременную поставку, несоблюдение прописанных условий хранения и прочие нарушения. По причине большого количества санкций мелкие производители боятся работать с крупными сетями.
Самое печальное, что крупные федеральные сети в регионах вытесняют мелкие магазины, в которые местные производители могут сдать свою продукцию. Открытие супермаркета "убивает" другие торговые объекты на 1,5 километра в округе.
Так, в Ростове мелким производителям посоветовали объединяться и открывать собственные магазины. Пока же единственное, что смогли предложить власти мелким производителям - размещение на полках супермаркетов скоропортящихся продуктов местного производства.
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