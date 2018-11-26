Три агломерации Ростовской области включат в нацпроект по ремонту дорог

Posted 26 ноября 2018, 07:00
Published 26 ноября 2018, 07:00
Modified 17 сентября 2022, 15:36
Updated 17 сентября 2022, 15:36
Это более 3,6 тысячи километров дорог.
Одной бедой меньше?
В нашей стране, похоже, всерьез возьмутся за решение одной из двух главных бед - борьба с плохими дорогами явно выходит на новый уровень. Как известно, последние два года Ростовская область активно участвует в приоритетном федеральном проекте "Безопасные и качественные дороги". С 2019 года он становится уже национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги" – одним из тех, о которых идет речь в новом "майском указе" президента.
Что это значит – рассмотрим на примере Ростовской области. Здесь за последние два года по федеральной программе отремонтировали в общей сложности более 300 километров региональных и местных дорог, которые находятся в Ростовской агломерации. Оно и понятно: в Ростове и ближайших населенных пунктах живет 60% населения региона – более 2,5 миллиона человек. При этом дорожная сеть агломерации составляет только 6,5% всех дорог области! Как результат, по степени нагрузки на дороги Ростов находится на третьем месте в стране после Москвы и Санкт-Петербурга.
Последние два года дорожная сеть Ростовской агломерации претерпела значительные качественные изменения. Благодаря реализации федерального проекта и подготовке к Чемпионату мира по футболу удалось многое сделать.
2017-2018 – "ядро агломерации" и его дороги
Ростовская область в 2017-2018 годах стала одним из 36 регионов – активных участников программы "Безопасные и качественные дороги". Так, в первый год реализации программы в реконструкцию трасс было вложено 2,4 миллиарда рублей,половина из которых – федеральные деньги. На эти средства удалось отремонтировать 103 участка общей протяженностью 155 километров. Основной упор был сделан на подготовку дорожных объектов к мундиалю.
В 2018 году запланировано освоить 1,6 миллиарда рублей, половина из которых также пришла из федерального бюджета. На эти средства проведены ремонтные работы на дорогах Ростова-на-Дону, региональных и местных транспортных артериях в 10 муниципальных образованиях. Из 100 участков дорог местного значения, запланированных к ремонту в этом году, 48 находятся в областном центре.
На региональных трассах Ростовской агломерации ремонту подлежали 19 участков общей протяженностью 43,3 километра.
Общая протяженность региональных и местных дорог, которые отремонтируют в этом году – 146 километров. На федеральных дорогах силами ФКУ Упрдор "Москва – Волгоград" и компании "Автодор" завершены работы на 10 объектах, в том числе было установлено освещение на Западном обходе Ростова-на-Дону, отремонтированы участки трассы М-4 "Дон" в Батайске, Аксайском, Красносулинском, Октябрьском, Азовском районах.
С учетом федеральных объектов по итогам года в регионе должно быть отремонтировано более 200 километров дорог. В Ростовской агломерации протяженность дорог, соответствующих нормативам, должна составить 66%.
2019-2024 – цели нацпроекта
До начала запуска национального проекта в Ростовской области уже разработан документ, в котором описано, какие дороги нужно отремонтировать в ближайшие пять лет. Документ называется "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Ростовской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года включительно. Согласно этому документу, до 2024 года в области будут активно ремонтировать в том числе региональные и муниципальные дороги. То есть в центре внимания будут не только крупные города. Местные дороги, например, включают в перечень национального проекта по их значимости для жителей: сюда войдут улицы и дороги, которые ведут к больницам, школам, детсадам, центральные улицы населенных пунктов и транспортные артерии, которые соединяют села с большой дорогой.
Но главным пунктом расходов станет реализация национального проекта в трех агломерациях –Ростовской, Шахтинской и Таганрогской. В состав Ростовской агломерации вошли 11 муниципальных образований общей протяженностью дорог 2 011,5 километра. На втором месте по совокупной длине дорог находится Шахтинская агломерация – 1 102,2 километра. На третьем – Таганрогская агломерация, где насчитывается 501,6 километра дорог. Ожидается, что уже в 2019 году Ростовская область получит на реализацию нацпроекта 3,3 миллиарда рублей на условиях софинансирования. Согласно тем же прогнозам, два миллиарда из этих денег в следующем году направят на ремонт дорог Ростовской агломерации.
На эти средства будут отремонтированы более 30 километров региональных и 31,7 километров местных дорог в четырех муниципалитетах. Еще 15,5 километра дорог в семи муниципалитетах будет капитально отремонтировано, а 1,1 километра дороги будет реконструировано.
Финансирование ремонта дорог Шахтинской агломерации предполагается в объеме 480 миллиона рублей ежегодно. На эти средства планируется в 2019 году отремонтировать три километра региональных трасс, 13,2 километра местных дорог, а также реконструировать три километра дорог в муниципальных образованиях.
Предполагаемый объем финансирования ремонта дорог в Таганрогской агломерации составит 510 миллионов рублей ежегодно. В 2019 году планируется капитально отремонтировать 14,5 километра региональных дорог и 11,6 километра дорог местного значения в трех муниципалитетах.
В итоге реализации национального проекта на территории Ростовской области за шесть лет доля нормативных дорог должна достигнуть 85%. Трассы, работающие в режиме перегрузки, должны сократиться на 10%. Соответственно, значительно сократится аварийность на дорогах, уменьшится количество пробок в городах и на региональных трассах. О важности участия региона в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на форуме "Транспорт России" однозначно высказался и губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"В 2018 году на реализацию проекта было направлено 1,6 миллиарда рублей. За счет этого отремонтировано 85 дорожных объектов общей протяженностью 146 километра. В результате доля дорог в нормативном состоянии выросла в Ростовской агломерации с 56% до 65%. В 2019-м планируем направить в рамках проекта "Безопасные и качественные автодороги" 3,3 миллиарда рублей", - сказал глава региона. Как видим, цифры и объемы внушительные. Но важнее то, что в ближайшие шесть лет Ростовская область получит обновленную сеть современных и безопасных дорог.