Три агломерации Ростовской области включат в нацпроект по ремонту дорог

До начала запуска национального проекта в Ростовской области уже разработан документ, в котором описано, какие дороги нужно отремонтировать в ближайшие пять лет. Документ называется "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Ростовской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года включительно. Согласно этому документу, до 2024 года в области будут активно ремонтировать в том числе региональные и муниципальные дороги. То есть в центре внимания будут не только крупные города. Местные дороги, например, включают в перечень национального проекта по их значимости для жителей: сюда войдут улицы и дороги, которые ведут к больницам, школам, детсадам, центральные улицы населенных пунктов и транспортные артерии, которые соединяют села с большой дорогой.