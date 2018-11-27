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Posted 27 ноября 2018, 08:07

Published 27 ноября 2018, 08:07

Modified 1 октября, 15:13

Updated 1 октября, 15:13

Направлять свои инициативы напрямую сенаторам смогут жители Ростовской области

27 ноября 2018, 08:07
Жители Ростовской области смогут направлять свои инициативы напрямую сенаторам от региона, сообщило Законодательное собрание Дона.

"В регионе запустили новый проект "Донская инициатива", в рамках которого любой житель области сможет направить свои предложения на специальный электронный ящик", - сказано в сообщении.

Все поступающие инициативы будет рассматривать экспертный совет и, в случае целесообразности идеи, направлять ее в Госдуму или региональный парламент.

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