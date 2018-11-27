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Путин раскритиковал деятельность НИИ России

27 ноября 2018, 16:59
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин критично высказался относительно работы сотрудников и чиновников, а также распределения бюджетных средств в научной сфере. С его слов, Россия может безнадежно опоздать и пропустить технологическую революцию.

Так, сообщает телеканал «360», на заседании президентского Совета по науке и образованию Путин сказал, что распыление денег и неспешное движение вперед, а также переваривание вчерашних проблем приведет к тому, что страна в технической революции навсегда опоздает. Вместе с тем, глава страны также раскритиковал работу российских НИИ. С его слов, тематика научно-исследовательских работ в России не меняется десятилетиями. При этом научные учреждения не представляют никаких практических результатов, штампуя пустые отчеты. Так, согласно статистике, в 2018 году 40% научных проектов не сопровождалось научными работами.

В заключении он отметил, что бюджетное финансирование научных исследований уходит больше на административные издержки, нежели на сами исследования.

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