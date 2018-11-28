В Ростовской области проживают 132 человека старше 100 лет

Posted 28 ноября 2018, 12:04
Published 28 ноября 2018, 12:04
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Больше всего долгожителей, 34 женщины и 5 мужчин, проживают в Ростове", - сказано в сообщении.
Вторым по количеству долгожителей стал Таганрог с 11 людьми старше 100 лет.
Отмечается, что самыми старшими женщинами области, получающими пенсию, стали жительницы Ростова и Константиновского района возрастом 106 лет. Самыми старшими мужчинами стали 104-летние жители Ростова и Песчанокопского района.
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