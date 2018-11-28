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Posted 28 ноября 2018, 12:04

Published 28 ноября 2018, 12:04

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В Ростовской области проживают 132 человека старше 100 лет

28 ноября 2018, 12:04
Столетний рубеж перешагнули 132 пенсионера, проживающих в Ростовской области, сообщило облправительство.

"Больше всего долгожителей, 34 женщины и 5 мужчин, проживают в Ростове", - сказано в сообщении.

Вторым по количеству долгожителей стал Таганрог с 11 людьми старше 100 лет.

Отмечается, что самыми старшими женщинами области, получающими пенсию, стали жительницы Ростова и Константиновского района возрастом 106 лет. Самыми старшими мужчинами стали 104-летние жители Ростова и Песчанокопского района.

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#Общество#Новости
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