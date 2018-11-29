Округ Клин присоединился к проекту по улучшению здоровья детей и подростков

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев рассказал, что Подмосковный городской округ Клин подключат к пилотной программе по формирования здорового образа жизни детей и подростков. Клин станет одним из десяти городов России, где будет реализован этот проект. Об этом 28 ноября сообщил телеканал 360.
Концепция проекта и список городов-участников приняты Минздравом России и Всемирной организацией здравоохранения ВОЗ.
Матвеев отметил, что в округе Клин уже несколько лет ведется работа по формированию здорового образа жизни, в частности по направлению правильного питания. Такие мероприятия ложатся в основу здоровой нации, считает министр.
Он также сообщил, что в рамках проекта планируется комплексная работа не только с детьми и подростками, но и с родителями и преподавателями учебных заведений. Проект будет запущен в 2019 году.