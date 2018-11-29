Сочи может оказаться в зоне подтопления из-за циклона

"Вызвавший подтопления в Архипо-Осиповке и Северском районе циклон ушел в сторону Сочи", - сказано в сообщении.
В регионе устраняют последствия непогоды. Так, в курортной Архипо-Осиповке, где в зоне подтопления оказались более 50 дворов, работали 29 единиц техники, в Северском районе на расчистку снега утром вышли 52 машины.
Уже восстановили энергоснабжения нескольких поселков в Северском районе и в районе Новороссийска. В Туапсинском и Апшеронском районах, где ночью уровень воды в реках приближался к критическому, ситуация стабилизируется.
Снегопад начался на Кубани вечером среды и шел всю ночь.
р3