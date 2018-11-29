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Сочи может оказаться в зоне подтопления из-за циклона

29 ноября 2018, 10:39
Фото: pixabay.com
Центральный Сочи и Лазаревский район могут оказаться в зоне подтопления из-за ушедшего в этом направлении циклона, сообщила пресс-служба администрация Краснодарского края.

"Вызвавший подтопления в Архипо-Осиповке и Северском районе циклон ушел в сторону Сочи", - сказано в сообщении.

В регионе устраняют последствия непогоды. Так, в курортной Архипо-Осиповке, где в зоне подтопления оказались более 50 дворов, работали 29 единиц техники, в Северском районе на расчистку снега утром вышли 52 машины.

Уже восстановили энергоснабжения нескольких поселков в Северском районе и в районе Новороссийска. В Туапсинском и Апшеронском районах, где ночью уровень воды в реках приближался к критическому, ситуация стабилизируется.

Снегопад начался на Кубани вечером среды и шел всю ночь.

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