Порошенко продолжает пиариться на конфликте с Россией - эксперт

Напомним, что обострение конфликтной ситуации между Россией и Киевом произошло после того, как 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. После этого Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну мужчинам в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет, которые имеют российское гражданство.
"Порошенко мотивирует это тем, что российские мужчины могут сформировать на территории Украины "частные армии" для осуществления агрессивных действий. Это абсурд, так как если бы РФ хотела осуществить агрессивные действия против Украины, она сделала бы это еще весной 2014-го года, когда украинской армии де-факто не существовало, во всяком случае, в боеспособном виде, а целые регионы были готовы поднять российский флаг, причем местные чиновники радостно возглавили бы этот процесс", - сообщил Смагин.
По его мнению, порошенковские запреты - это очередной абсурдно-пропагандистский шаг с целью раздувания русофобской истерии и повышения личного рейтинга.