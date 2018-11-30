Порошенко продолжает пиариться на конфликте с Россией - эксперт

"Порошенко мотивирует это тем, что российские мужчины могут сформировать на территории Украины "частные армии" для осуществления агрессивных действий. Это абсурд, так как если бы РФ хотела осуществить агрессивные действия против Украины, она сделала бы это еще весной 2014-го года, когда украинской армии де-факто не существовало, во всяком случае, в боеспособном виде, а целые регионы были готовы поднять российский флаг, причем местные чиновники радостно возглавили бы этот процесс", - сообщил Смагин.