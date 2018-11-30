Продавцов алкоголя на Дону оштрафовали на 1,4 млн руб за нарушения

Posted 30 ноября 2018, 05:05
Published 30 ноября 2018, 05:05
Modified 17 сентября 2022, 15:38
Updated 17 сентября 2022, 15:38
"Всего за этот период проверили 126 компаний, которые занимаются продажей алкоголя. Также было исследовано 388 проб продукции", - сказано в сообщении.
Основными нарушениями стали продажа алкоголя с истекшим сроком годности, отсутствие документов, нарушение условий хранения товара.
Всего за это время наложили 124 штрафа. Из оборота изъяли 48 партий товара.
Кроме того, в 2018 году в суды передали 35 заявлений с требованиями закрыть сайты по продаже алкоголя.