rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября 2018, 05:05

Published 30 ноября 2018, 05:05

Modified 17 сентября 2022, 15:38

Updated 17 сентября 2022, 15:38

Продавцов алкоголя на Дону оштрафовали на 1,4 млн руб за нарушения

30 ноября 2018, 05:05
В Ростовской области с начала года за нарушения продавцов алкогольной продукции оштрафовали на сумму более 1,4 миллиона рублей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Всего за этот период проверили 126 компаний, которые занимаются продажей алкоголя. Также было исследовано 388 проб продукции", - сказано в сообщении.

Основными нарушениями стали продажа алкоголя с истекшим сроком годности, отсутствие документов, нарушение условий хранения товара.

Всего за это время наложили 124 штрафа. Из оборота изъяли 48 партий товара.

Кроме того, в 2018 году в суды передали 35 заявлений с требованиями закрыть сайты по продаже алкоголя.

Материалы по теме
Ростовские магазины "по хорошему" попросили не продавать алкоголь 1 сентября
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика