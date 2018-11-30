Продавцов алкоголя на Дону оштрафовали на 1,4 млн руб за нарушения

В Ростовской области с начала года за нарушения продавцов алкогольной продукции оштрафовали на сумму более 1,4 миллиона рублей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Всего за этот период проверили 126 компаний, которые занимаются продажей алкоголя. Также было исследовано 388 проб продукции", - сказано в сообщении. Основными нарушениями стали продажа алкоголя с истекшим сроком годности, отсутствие документов, нарушение условий хранения товара. Всего за это время наложили 124 штрафа. Из оборота изъяли 48 партий товара. Кроме того, в 2018 году в суды передали 35 заявлений с требованиями закрыть сайты по продаже алкоголя. Материалы по теме Ростовские магазины "по хорошему" попросили не продавать алкоголь 1 сентября