Стоунхендж в центре Астрахани предложил установить местный житель

"Предлагаю убрать с площади карикатуры на статуи Волги и Невы, а вместо них поставить модель Стоунхенджа или любого другого мегалитического памятника", - пишет автор идеи.
Как отмечает горожанин, модель известного памятника "недорого любые гастарбайтеры сделают". По мнению автора, Стонухендж будет "красивее, уместнее и прикольнее, чем то что стоит сейчас".
Жители Астрахани предложение, в целом, поддержали - "может, тогда сделать площадь достопримечательностей мира с учётом местной истории", - написал один из комментаторов.
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