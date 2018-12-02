rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стоунхендж в центре Астрахани предложил установить местный житель

2 декабря 2018, 10:15
Фото: pixabay.com
Поставить модель Стоунхенджа на главной площади Астрахани предложил житель города, о чем и сообщил на своей странице в Facebook.

"Предлагаю убрать с площади карикатуры на статуи Волги и Невы, а вместо них поставить модель Стоунхенджа или любого другого мегалитического памятника", - пишет автор идеи.

Как отмечает горожанин, модель известного памятника "недорого любые гастарбайтеры сделают". По мнению автора, Стонухендж будет "красивее, уместнее и прикольнее, чем то что стоит сейчас".

Жители Астрахани предложение, в целом, поддержали - "может, тогда сделать площадь достопримечательностей мира с учётом местной истории", - написал один из комментаторов.

р3

Материалы по теме
В Ростовской области предложили ужесточить требования при приеме стариков в семьюОстановку около "Мегамага" предложили сделать власти Ростова
#Новости#Новости ЮФО#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00