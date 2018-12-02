В Ростове из-за гололеда столкнулись четыре авто

ДТП произошло в 10.45 на проспекте Коммунистическом возле доме № 30. Из-за гололеда «паровозиком» столкнулись ВАЗ-2112, ВАЗ-2115, Volkswagen и микроавтобус. В соцсетях местные жители предупреждают друг друга о сильнейшем гололеде не только на дорогах, но и на тротуарах.