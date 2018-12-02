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Posted 2 декабря 2018, 13:48

Published 2 декабря 2018, 13:48

Modified 17 сентября 2022, 15:38

Updated 17 сентября 2022, 15:38

В Ростове из-за гололеда столкнулись четыре авто

2 декабря 2018, 13:48
В Ростове-на-Дону в воскресенье столкнулись на скользкой дороге четыре автомобиля, пострадавших нет, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГИБДД по региону.

ДТП произошло в 10.45 на проспекте Коммунистическом возле доме № 30. Из-за гололеда «паровозиком» столкнулись ВАЗ-2112, ВАЗ-2115, Volkswagen и микроавтобус. В соцсетях местные жители предупреждают друг друга о сильнейшем гололеде не только на дорогах, но и на тротуарах.

«В результате аварии автомобили получили механические повреждения. Никто не пострадал», - отметили в ведомстве.

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