В Ростове из-за гололеда столкнулись четыре авто

Posted 2 декабря 2018, 13:48
Published 2 декабря 2018, 13:48
Modified 17 сентября 2022, 15:38
Updated 17 сентября 2022, 15:38
ДТП произошло в 10.45 на проспекте Коммунистическом возле доме № 30. Из-за гололеда «паровозиком» столкнулись ВАЗ-2112, ВАЗ-2115, Volkswagen и микроавтобус. В соцсетях местные жители предупреждают друг друга о сильнейшем гололеде не только на дорогах, но и на тротуарах.
«В результате аварии автомобили получили механические повреждения. Никто не пострадал», - отметили в ведомстве.