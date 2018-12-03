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Posted 3 декабря 2018, 10:25

Published 3 декабря 2018, 10:25

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

Финики с капсулами вместо косточек пытались передать в ИК в Константиновске

3 декабря 2018, 10:25
В исправительную колонию 5% в Константиновске Ростовской области пытались передать финики с запрещенными веществами внутри, сообщило региональное ГУФСИН.

"При досмотре сотрудники колонии обнаружили в сухофруктах капсулы бело-красного цвета", - сказано в сообщении.

Общее количество капсул составило 50 штук.

Кроме того, на территорию этой же колонии неизвестные перебросили два свертка с мобильными телефонами, зарядными устройствами, гарнитурой и сим-картами.

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