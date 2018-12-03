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Губернатор Ростовской области рассказал, почему уволил своего заместителя

3 декабря 2018, 19:47
Фото: donland.ru
Кадровые изменения, которые произошли в правительстве Ростовской области, это результат некачественной работы некоторых чиновников, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время прямого эфира.

Напомним, губернатор Ростовской области своим указом освободил от должности заместителя Владимира Крупина, который занимался вопросами развития транспорта, дорожной сферы, промышленности и энергетики, а также перевел министра культуры региона Владимира Бабина на должность замглавы Минспорта. Параллельно с этим в Ростове-на-Дону подал заявление об увольнении замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев.

"Жизнь меняется, и мы должны меняться, ведь человек, который успевает вписываться в эти перемены, принимать управленческие решения правильно, а главное - может добиваться результата, должен работать в команде. Эти решения связаны как раз с необходимостью изменения качественного состава команды, которая должна верно выполнять задачу. Возможно, эти руководители будут более эффективны в других направлениях", - прокомментировал кадровые изменения Василий Голубев.

Во время прямого эфира, губернатору опять поступили жалобы на транспортную реформу, а в частности – недостаточное количество автобусов на некоторых маршрутах.

"Мне задают вопросы, в связи с чем произошли кадровые изменения? Вот как раз с тем, что произошли и такие проблемы (транспортная реформа – прим.ред.). Это одна из причин этих изменений. Если человек берется за дело, то он должен работать с первого дня и до последнего, пока не получит результат, или, например, подумать, что такие изменения нужно делать в начале весны", - подчеркнул Голубев.

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Губернатор Ростовской области уволил своего заместителя
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