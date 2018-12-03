Губернатор Ростовской области рассказал, почему уволил своего заместителя

"Мне задают вопросы, в связи с чем произошли кадровые изменения? Вот как раз с тем, что произошли и такие проблемы (транспортная реформа – прим.ред.). Это одна из причин этих изменений. Если человек берется за дело, то он должен работать с первого дня и до последнего, пока не получит результат, или, например, подумать, что такие изменения нужно делать в начале весны", - подчеркнул Голубев.