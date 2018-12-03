Губернатор Ростовской области рассказал, почему уволил своего заместителя

Напомним, губернатор Ростовской области своим указом освободил от должности заместителя Владимира Крупина, который занимался вопросами развития транспорта, дорожной сферы, промышленности и энергетики, а также перевел министра культуры региона Владимира Бабина на должность замглавы Минспорта. Параллельно с этим в Ростове-на-Дону подал заявление об увольнении замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев.
"Жизнь меняется, и мы должны меняться, ведь человек, который успевает вписываться в эти перемены, принимать управленческие решения правильно, а главное - может добиваться результата, должен работать в команде. Эти решения связаны как раз с необходимостью изменения качественного состава команды, которая должна верно выполнять задачу. Возможно, эти руководители будут более эффективны в других направлениях", - прокомментировал кадровые изменения Василий Голубев.
Во время прямого эфира, губернатору опять поступили жалобы на транспортную реформу, а в частности – недостаточное количество автобусов на некоторых маршрутах.
"Мне задают вопросы, в связи с чем произошли кадровые изменения? Вот как раз с тем, что произошли и такие проблемы (транспортная реформа – прим.ред.). Это одна из причин этих изменений. Если человек берется за дело, то он должен работать с первого дня и до последнего, пока не получит результат, или, например, подумать, что такие изменения нужно делать в начале весны", - подчеркнул Голубев.