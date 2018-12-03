Кремль исключил контакты между Путиным и Порошенко

Posted 3 декабря 2018, 15:24
Published 3 декабря 2018, 15:24
Modified 17 сентября 2022, 15:38
Updated 17 сентября 2022, 15:38
После инцидента в Керченском проливе звонков со стороны Порошенко не поступало, пишут Dni.ru. Между тем, сам президент Украины заявил, что после событий в Черном море «безуспешно пытался дозвониться Путину». Не исключено, что после явной провокации российский лидер просто не захотел разговаривать.
ЧП произошло 25 ноября, когда три украинских боевых корабля нарушили государственную границу России. Требованиям пограничников они не подчинились, поэтому по кораблям пришлось открыть огонь. Сейчас их экипажи арестованы. В ответ Петр Порошенко ввел на Украине военное положение и заявил, что в ближайшее время проведет в стране масштабные учения на границе с РФ.
Через несколько дней после случившегося Владимир Путин очень резко отреагировал на инцидент, заявив, что сейчас «Киеву все сходит с рук». Он добавил, что за провокацией лично стоит нынешний президент Украины, который таким образом просто пытается устранить конкурентов перед выборами.