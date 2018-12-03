Кремль исключил контакты между Путиным и Порошенко

ЧП произошло 25 ноября, когда три украинских боевых корабля нарушили государственную границу России. Требованиям пограничников они не подчинились, поэтому по кораблям пришлось открыть огонь. Сейчас их экипажи арестованы. В ответ Петр Порошенко ввел на Украине военное положение и заявил, что в ближайшее время проведет в стране масштабные учения на границе с РФ.