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Posted 4 декабря 2018, 20:07

Published 4 декабря 2018, 20:07

Modified 17 сентября 2022, 15:38

Updated 17 сентября 2022, 15:38

В Ростове на 300 многодетных семей в 2018 году стало больше

4 декабря 2018, 20:07
В Ростове-на-Дону насчитывается 3662 многодетных семей, в которых воспитывается более 11,6 тысячи детей, говорится в сообщении на сайте горадминистрации.

По сравнению с 2017 годом число многодетных семей, проживающих в южной столице, выросло на 299.

В абсолютном большинстве многодетных семей воспитываются по 3 - 4 ребенка. В 17 ростовских семьях подрастают 7 и более детей.

Ежемесячно на каждого ребенка многодетные семьи получают выплату в размере 405 руб. В общей сложности в городе насчитывается более 7,3 тысяч детей, получающих такую выплату, а общая сумма выплат составила 294,6 миллиона рублей.

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