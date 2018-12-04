В Ростове на 300 многодетных семей в 2018 году стало больше

Posted 4 декабря 2018, 20:07
Published 4 декабря 2018, 20:07
Modified 17 сентября 2022, 15:38
Updated 17 сентября 2022, 15:38
По сравнению с 2017 годом число многодетных семей, проживающих в южной столице, выросло на 299.
В абсолютном большинстве многодетных семей воспитываются по 3 - 4 ребенка. В 17 ростовских семьях подрастают 7 и более детей.
Ежемесячно на каждого ребенка многодетные семьи получают выплату в размере 405 руб. В общей сложности в городе насчитывается более 7,3 тысяч детей, получающих такую выплату, а общая сумма выплат составила 294,6 миллиона рублей.
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