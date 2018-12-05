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Posted 5 декабря 2018, 16:16

Published 5 декабря 2018, 16:16

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Двое «финансистов» террористов в Ростове приговорены к 11,5 годам

5 декабря 2018, 16:16
В Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова в среду вынесли приговор в отношении Ибраева Рашида и Демидовой Ульяны, виновных в финансировании террористов, их приговорили к 11 годам и 6 месяцам колонии, сообщила RostovGazeta секретарь суда Алена Катькало.

В суде установили, что с декабря 2016 года по 25 июня 2017 года жительница Волгоградской области Демидова, и Ибраев, который находился в колонии, собрали деньги для финансирования террориста. Преступник собирался покинуть Россию и принять участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Обвиняемые признали полностью свою вину.

«Ибраеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в колонии строгого режима. Демидова проведет в колонии-поселении три года и шесть месяцев», - отметила Катькало.

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