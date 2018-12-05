Двое «финансистов» террористов в Ростове приговорены к 11,5 годам

В суде установили, что с декабря 2016 года по 25 июня 2017 года жительница Волгоградской области Демидова, и Ибраев, который находился в колонии, собрали деньги для финансирования террориста. Преступник собирался покинуть Россию и принять участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Обвиняемые признали полностью свою вину.