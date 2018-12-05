Мужчина пропал по пути из Москвы в Ростов

Posted 5 декабря 2018, 07:26
Published 5 декабря 2018, 07:26
Modified 17 сентября 2022, 15:38
Updated 17 сентября 2022, 15:38
"Сысоев 25 ноября должен был выехать с Казанского вокзала в Москву. Однако с этого времени о его местонахождении информации нет", - сказано в сообщении.
Рост мужчины составляет 1,75 метра, он худощавого телосложения, у него темные волосы. На нем были надеты пуховик, свитер, джинсы, ботинки и шапка.
Всех, у кого есть информация о Сысоеве, попросили звонить по телефону 112.
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