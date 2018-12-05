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Posted 5 декабря 2018, 07:26

Published 5 декабря 2018, 07:26

Modified 17 сентября 2022, 15:38

Updated 17 сентября 2022, 15:38

Мужчина пропал по пути из Москвы в Ростов

5 декабря 2018, 07:26
Активисты начали розыск 57-летнего Виктора Сысоева, который отправился из Москвы в Ростов и пропал, сообщает поисковый отряд.

"Сысоев 25 ноября должен был выехать с Казанского вокзала в Москву. Однако с этого времени о его местонахождении информации нет", - сказано в сообщении.

Рост мужчины составляет 1,75 метра, он худощавого телосложения, у него темные волосы. На нем были надеты пуховик, свитер, джинсы, ботинки и шапка.

Всех, у кого есть информация о Сысоеве, попросили звонить по телефону 112.

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#Общество#Новости
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