Ростовчане предложили изменить схему украшения города к Новому году

Posted 5 декабря 2018, 04:49
Published 5 декабря 2018, 04:49
Modified 1 октября, 15:34
Updated 1 октября, 15:34
"Каждый год перед праздником появляются одни и те же центральная городская елка и украшения в районах города. Хочется добавить нового и свежего", - написала ростовчанка.
Она пояснила, что нецелесообразно каждый год тратить деньги на новые украшения. Автор публикации предложила менять украшения местами, тогда каждый праздник районы города будут получать новое оформление.
На момент среды обращение поддержали 10 человек.
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