Сотрудников банковского надзора сократили на 45%

В этот момент банковским надзором в центральном аппарате Центробанка занимаются менее тысячи человек. Полякова рассказала о том, что в ведомстве произвели профессиональный отбор, а среди руководителей провели тестирование способностей к управленческой деятельности. Она отметила, что кадровый состав ведомства состоит из сотрудников, понимающих надзорные процессы. Об этом 5 декабря сообщило агентство RNS.