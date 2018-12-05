rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотрудников банковского надзора сократили на 45%

5 декабря 2018, 14:44
Фото: wikipedia.org
Централизация банковского надзора привела к массовым сокращениям в Центробанке. О сокращении 45% работников службы банковского надзора рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

В этот момент банковским надзором в центральном аппарате Центробанка занимаются менее тысячи человек. Полякова рассказала о том, что в ведомстве произвели профессиональный отбор, а среди руководителей провели тестирование способностей к управленческой деятельности. Она отметила, что кадровый состав ведомства состоит из сотрудников, понимающих надзорные процессы. Об этом 5 декабря сообщило агентство RNS.

Полякова считает, что проведенные реформы повысили оперативность и управляемость системы, исключили различия в методах работы региональных представительств.

В октябре 2018 года был окончен процесс централизации банковского надзора. Теперь те кредитные организации, которые состояли под контролем региональных управлений ЦБ, передали под ведомство Службы текущего банковского надзора (СТБН). Она занимается надзором за деятельностью 474 кредитных организаций, в то время как 28 банков контролирует департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28