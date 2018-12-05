Сотрудников банковского надзора сократили на 45%

В этот момент банковским надзором в центральном аппарате Центробанка занимаются менее тысячи человек. Полякова рассказала о том, что в ведомстве произвели профессиональный отбор, а среди руководителей провели тестирование способностей к управленческой деятельности. Она отметила, что кадровый состав ведомства состоит из сотрудников, понимающих надзорные процессы. Об этом 5 декабря сообщило агентство RNS.
Полякова считает, что проведенные реформы повысили оперативность и управляемость системы, исключили различия в методах работы региональных представительств.
В октябре 2018 года был окончен процесс централизации банковского надзора. Теперь те кредитные организации, которые состояли под контролем региональных управлений ЦБ, передали под ведомство Службы текущего банковского надзора (СТБН). Она занимается надзором за деятельностью 474 кредитных организаций, в то время как 28 банков контролирует департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями.