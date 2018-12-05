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В России могут создать литейный производственный холдинг для автопрома

5 декабря 2018, 16:52
Фото: pxhere.com
В пресс-службе Минпромторга сообщили, что в ведомстве идет рассмотрение вопроса об учреждении литейного производственного холдинга полного цикла.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что литье алюминиевых компонентов планируется проводить в инжиниринговом центре, который будет создан при ФГУП “НАМИ”. Там же планируются испытания прототипов, а для производства оснастки будет подобран партнер с соответствующим опытом. Об этом 5 декабря сообщило агентство RNS.

В планах создание до четырех объектов литейного холдинга. В ближайшее время будут произведены финансово-экономические расчеты площадок на базе СЭЗ Алабуга и КАМАЗ. Такие расчеты уже готовы для площадок при АВТОВАЗ, БАЗ и Волгоградского алюминиевого завода ГАЗ.

Минпромторг планирует привлечение кредитов от государственной корпорации ВЭБ и коммерческих банков.

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