В России могут создать литейный производственный холдинг для автопрома

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что литье алюминиевых компонентов планируется проводить в инжиниринговом центре, который будет создан при ФГУП “НАМИ”. Там же планируются испытания прототипов, а для производства оснастки будет подобран партнер с соответствующим опытом. Об этом 5 декабря сообщило агентство RNS.
В планах создание до четырех объектов литейного холдинга. В ближайшее время будут произведены финансово-экономические расчеты площадок на базе СЭЗ Алабуга и КАМАЗ. Такие расчеты уже готовы для площадок при АВТОВАЗ, БАЗ и Волгоградского алюминиевого завода ГАЗ.
Минпромторг планирует привлечение кредитов от государственной корпорации ВЭБ и коммерческих банков.