В России могут создать литейный производственный холдинг для автопрома

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что литье алюминиевых компонентов планируется проводить в инжиниринговом центре, который будет создан при ФГУП “НАМИ”. Там же планируются испытания прототипов, а для производства оснастки будет подобран партнер с соответствующим опытом. Об этом 5 декабря сообщило агентство RNS.