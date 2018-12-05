В Ростове экс-депутату Госдумы Бессонову не смягчили приговор

Posted 5 декабря 2018, 17:59
Published 5 декабря 2018, 17:59
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
В сентябре Бессонов был осужден к трем годам колонии общего режима заочно и был объявлен в федеральный розыск.
"Апелляционным определением приговор суда первой инстанции оставлен без изменения", — сказала Боброва.
В декабре 2011 года Бессонов организовал в Ростове митинг, в котором приняли участие около 100 человек. По требованию полицейских, несогласованный митинг не был прекращен. Более того, Бессонов и другие митингующие напали на сотрудников полиции. Своей вины бывший депутат Госдумы не признал.