В Ростове экс-депутату Госдумы Бессонову не смягчили приговор

В декабре 2011 года Бессонов организовал в Ростове митинг, в котором приняли участие около 100 человек. По требованию полицейских, несогласованный митинг не был прекращен. Более того, Бессонов и другие митингующие напали на сотрудников полиции. Своей вины бывший депутат Госдумы не признал.