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Posted 5 декабря 2018, 17:59

Published 5 декабря 2018, 17:59

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

В Ростове экс-депутату Госдумы Бессонову не смягчили приговор

5 декабря 2018, 17:59
В среду Ростовский областной суд оставил без изменения приговор бывшему депутату Госдумы Владимиру Бессонову, который был осужден к трем годам колонии за избиение полицейских, сообщила RostovGazeta пресс-секретарь суда Дина Боброва.

В сентябре Бессонов был осужден к трем годам колонии общего режима заочно и был объявлен в федеральный розыск.

"Апелляционным определением приговор суда первой инстанции оставлен без изменения", — сказала Боброва.

В декабре 2011 года Бессонов организовал в Ростове митинг, в котором приняли участие около 100 человек. По требованию полицейских, несогласованный митинг не был прекращен. Более того, Бессонов и другие митингующие напали на сотрудников полиции. Своей вины бывший депутат Госдумы не признал.

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