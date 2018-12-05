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Posted 5 декабря 2018, 10:54

Published 5 декабря 2018, 10:54

Modified 11 сентября 2022, 09:10

Updated 11 сентября 2022, 09:10

Встречу с жителями Советского района проведет глава администрации Ростова

5 декабря 2018, 10:54
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев проведет встречу с жителями Советского района города, сообщила пресс-служба мэрии.

"Людей, проживающих в районе и имеющих вопросы к главе администрации, приглашают 7 декабря в гимназию No95 по улице Быковского к 16.00 мск", - сказано в сообщении.

Перед началом личного приема граждан, с 15.00 мск, все пришедшие смогут услышать отчет о деятельности районной администрации от ее главы Олега Свистунова. Также жители Ростова смогут задать вопросы представителям городских органов соцзащиты, коммунального хозяйства, транспортной отрасли и других департаментов.

Отмечается, что личный прием граждан глава Ростова проводит во всех городских районах, чтобы иметь правдивые данные о деятельности подведомственных структур. В частности, ранее Виталий Кушнарев встречался с жителями Пролетарского и Первомайского районов, а в конце сентября информационные группы городской администрации с целью обеспечения обратной связи с населением провели выездные встречи по всему Ростову.

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#Общество#Новости
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