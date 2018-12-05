Встречу с жителями Советского района проведет глава администрации Ростова

Отмечается, что личный прием граждан глава Ростова проводит во всех городских районах, чтобы иметь правдивые данные о деятельности подведомственных структур. В частности, ранее Виталий Кушнарев встречался с жителями Пролетарского и Первомайского районов, а в конце сентября информационные группы городской администрации с целью обеспечения обратной связи с населением провели выездные встречи по всему Ростову.