Встречу с жителями Советского района проведет глава администрации Ростова

Posted 5 декабря 2018, 10:54
Published 5 декабря 2018, 10:54
Modified 11 сентября 2022, 09:10
Updated 11 сентября 2022, 09:10
"Людей, проживающих в районе и имеющих вопросы к главе администрации, приглашают 7 декабря в гимназию No95 по улице Быковского к 16.00 мск", - сказано в сообщении.
Перед началом личного приема граждан, с 15.00 мск, все пришедшие смогут услышать отчет о деятельности районной администрации от ее главы Олега Свистунова. Также жители Ростова смогут задать вопросы представителям городских органов соцзащиты, коммунального хозяйства, транспортной отрасли и других департаментов.
Отмечается, что личный прием граждан глава Ростова проводит во всех городских районах, чтобы иметь правдивые данные о деятельности подведомственных структур. В частности, ранее Виталий Кушнарев встречался с жителями Пролетарского и Первомайского районов, а в конце сентября информационные группы городской администрации с целью обеспечения обратной связи с населением провели выездные встречи по всему Ростову.
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