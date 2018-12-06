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Posted 6 декабря 2018, 13:00

Published 6 декабря 2018, 13:00

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Необходимые для отчетности юрлиц документы начали выдавать банкоматы Альфа-банка

6 декабря 2018, 13:00
Альфа-банк запустил услугу по выдаче необходимых для первичной отчетности юридических лиц документов в банкоматах, проинформировал пресс-центр компании.

С введением услуги клиенты при проведении операций через банкомат могут получить чек, в котором указана цель использования денег, снятых с корпоративной карты. Предоставления информации в надзорные органы о назначении снятых средств и источника поступления внесенных от юридических лиц требует действующее российское законодательство. Ранее для получения документации требовалось обратиться в кассу, сейчас вся процедура занимает несколько минут.

Альфа-банк предлагает несколько корпоративных карт для снятия наличных, комиссия и лимит определяется выбранным клиентом пакетом. Год назад банк презентовал сервис по внесению выручки на счет с выдачей необходимых документов. Вместе с новым сервисом корпоративные клиенты банка получили доступ к самым востребованным типам операций в банкоматах.

Всего Альфа-банк обслуживает свыше 400 тысяч клиентов-юридических лиц.

"Наша задача - предоставить клиентам технологичные решения для всех операций, включая такую консервативную, зарегулированную область, как кассовое обслуживание юрлиц. Теперь нашим клиентам круглосуточно доступны все основные кассовые операции и кассовые документы. Предпринимателям не понадобится заранее заказывать наличные средства и тратить время на поездку в отделение Банка, все можно сделать через банкомат. Мы ожидаем, что минимум половина клиентов предпочтет новый сервис, что разгрузит работу касс и позволит Банку сократить операционные расходы", - рассказала директор по развитию расчетных продуктов Альфа-Банка Ирина Пономарева.

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#Экономика#Новости
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