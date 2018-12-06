Необходимые для отчетности юрлиц документы начали выдавать банкоматы Альфа-банка

"Наша задача - предоставить клиентам технологичные решения для всех операций, включая такую консервативную, зарегулированную область, как кассовое обслуживание юрлиц. Теперь нашим клиентам круглосуточно доступны все основные кассовые операции и кассовые документы. Предпринимателям не понадобится заранее заказывать наличные средства и тратить время на поездку в отделение Банка, все можно сделать через банкомат. Мы ожидаем, что минимум половина клиентов предпочтет новый сервис, что разгрузит работу касс и позволит Банку сократить операционные расходы", - рассказала директор по развитию расчетных продуктов Альфа-Банка Ирина Пономарева.