Необходимые для отчетности юрлиц документы начали выдавать банкоматы Альфа-банка

Posted 6 декабря 2018, 13:00
Published 6 декабря 2018, 13:00
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
С введением услуги клиенты при проведении операций через банкомат могут получить чек, в котором указана цель использования денег, снятых с корпоративной карты. Предоставления информации в надзорные органы о назначении снятых средств и источника поступления внесенных от юридических лиц требует действующее российское законодательство. Ранее для получения документации требовалось обратиться в кассу, сейчас вся процедура занимает несколько минут.
Альфа-банк предлагает несколько корпоративных карт для снятия наличных, комиссия и лимит определяется выбранным клиентом пакетом. Год назад банк презентовал сервис по внесению выручки на счет с выдачей необходимых документов. Вместе с новым сервисом корпоративные клиенты банка получили доступ к самым востребованным типам операций в банкоматах.
Всего Альфа-банк обслуживает свыше 400 тысяч клиентов-юридических лиц.
"Наша задача - предоставить клиентам технологичные решения для всех операций, включая такую консервативную, зарегулированную область, как кассовое обслуживание юрлиц. Теперь нашим клиентам круглосуточно доступны все основные кассовые операции и кассовые документы. Предпринимателям не понадобится заранее заказывать наличные средства и тратить время на поездку в отделение Банка, все можно сделать через банкомат. Мы ожидаем, что минимум половина клиентов предпочтет новый сервис, что разгрузит работу касс и позволит Банку сократить операционные расходы", - рассказала директор по развитию расчетных продуктов Альфа-Банка Ирина Пономарева.
р3