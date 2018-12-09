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Posted 9 декабря 2018, 10:00

Published 9 декабря 2018, 10:00

Modified 17 сентября 2022, 15:38

Updated 17 сентября 2022, 15:38

Выброшенным с балкона огненным шаром в Ростове заинтересовалась полиция

9 декабря 2018, 10:00
Полиция Ростовской области проводит проверку по сообщениям из соцсетей о том, что с балкона многоэтажки неизвестный выбросил горящий предмет, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра ГУ МВД по региону.

В крупном городском сообществе очевидец опубликовала видеозапись, которая сделана на Суворовском. Внимание женщины привлек сосед в многоэтажном доме напротив. Ростовчанка подумала, что мужчина пытается потушить пожар на балконе на 14-м этаже и включила камеру мобильника. Однако, мужчина, скорее всего, что-то поджег, не смог потушить и сбросил огненный шар вниз, чуть не задев прохожего.

«Полиция Ростовской области проводит проверку», - отметили в ведомстве.

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