Выброшенным с балкона огненным шаром в Ростове заинтересовалась полиция

Posted 9 декабря 2018, 10:00
Published 9 декабря 2018, 10:00
Modified 17 сентября 2022, 15:38
Updated 17 сентября 2022, 15:38
В крупном городском сообществе очевидец опубликовала видеозапись, которая сделана на Суворовском. Внимание женщины привлек сосед в многоэтажном доме напротив. Ростовчанка подумала, что мужчина пытается потушить пожар на балконе на 14-м этаже и включила камеру мобильника. Однако, мужчина, скорее всего, что-то поджег, не смог потушить и сбросил огненный шар вниз, чуть не задев прохожего.
«Полиция Ростовской области проводит проверку», - отметили в ведомстве.