Выброшенным с балкона огненным шаром в Ростове заинтересовалась полиция

В крупном городском сообществе очевидец опубликовала видеозапись, которая сделана на Суворовском. Внимание женщины привлек сосед в многоэтажном доме напротив. Ростовчанка подумала, что мужчина пытается потушить пожар на балконе на 14-м этаже и включила камеру мобильника. Однако, мужчина, скорее всего, что-то поджег, не смог потушить и сбросил огненный шар вниз, чуть не задев прохожего.