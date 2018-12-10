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Posted 10 декабря 2018, 13:35

Published 10 декабря 2018, 13:35

Modified 17 сентября 2022, 15:38

Updated 17 сентября 2022, 15:38

Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за сильного дождя со снегом

10 декабря 2018, 13:35
В Крыму на 11 и 12 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщило региональное МЧС.

"Со вторника в регионе ожидается ухудшение погоды, связанное с прохождением южного циклона", - сказано в сообщении.

В указанные даты на полуострове ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, сильные и очень сильные дожди, переходящие в мокрый снег.

По прогнозам синоптиков, в регионе может выпасть до 30 миллиметров осадков. Кроме того, на дорогах возможен гололед.

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