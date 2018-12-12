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Posted 11 декабря 2018, 23:39

Published 11 декабря 2018, 23:39

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Вор-неудачник в Краснодаре не заметил 600 тысяч в украденной сумке

11 декабря 2018, 23:39
В Краснодаре сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств из частного домовладения, говорится в сообщении городского Управления МВД.

Так, в полицию обратилась жительница Прикубанского округа города Краснодара и сообщила о том, что у нее из дома, расположенного в садоводческим товариществе "Прогресс" пропали деньги. Выяснилось, что женщина вышла в магазин неподалеку и не заперла дверь. В это время кто-то проник в дом и украл сумку, в которой находились 600 тысяч рублей.

Полицейские изучили видеозаписи с камер наблюдения, установленных по периметру дачного поселка, и выяснили, что вором оказался сосед потерпевшей. Подозреваемого нашли в собственном доме и задержали. Он рассказал, что взял их сумки только 2 тысячи рублей, на которые купил продуктов, а саму сумку выбросил. Оказалось незадачливый вор не знал, что во внутреннем кармане сумки находилась крупная сумма денег.

Сумку нашли в одном из проулков, после чего законная владелица получила свое имущество.

В отношении дачника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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