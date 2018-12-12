Вор-неудачник в Краснодаре не заметил 600 тысяч в украденной сумке

Так, в полицию обратилась жительница Прикубанского округа города Краснодара и сообщила о том, что у нее из дома, расположенного в садоводческим товариществе "Прогресс" пропали деньги. Выяснилось, что женщина вышла в магазин неподалеку и не заперла дверь. В это время кто-то проник в дом и украл сумку, в которой находились 600 тысяч рублей.