Завод по производству башен для ветроустановок открыли в Ростовской области

Posted 13 декабря 2018, 10:29
Published 13 декабря 2018, 10:29
Modified 11 сентября 2022, 09:15
Updated 11 сентября 2022, 09:15
"Строительство прошло в рамках специнвестконтракта с инвестором, он перечислил 772 миллиона рублей на его реализацию", - сказано в сообщении.
Отмечается, что завод будет способен производить 100 башен ежегодно. На такие показатели планируется выйти уже в следующем году.
Сейчас началось изготовление первой башни, высота которой составит более 84 метров. Диаметр будет достигать 4,3 метра, вес - 190 тонн. Известно, что башня будет готова в начале 2019 года. К месту установки ее доставят в виде 3-4 секций.
В регионе с прошлого года реализуются три крупных инвестпроекта в сфере ветроэнергетики. Общий объем инвестиций составляет 85 миллиардов рублей.