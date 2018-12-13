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Posted 13 декабря 2018, 10:29

Published 13 декабря 2018, 10:29

Modified 11 сентября 2022, 09:15

Updated 11 сентября 2022, 09:15

Завод по производству башен для ветроустановок открыли в Ростовской области

13 декабря 2018, 10:29
В Таганроге Ростовской области состоялось открытие нового предприятия по изготовлению ветрооборудования, сообщает правительство региона.

"Строительство прошло в рамках специнвестконтракта с инвестором, он перечислил 772 миллиона рублей на его реализацию", - сказано в сообщении.

Отмечается, что завод будет способен производить 100 башен ежегодно. На такие показатели планируется выйти уже в следующем году.

Сейчас началось изготовление первой башни, высота которой составит более 84 метров. Диаметр будет достигать 4,3 метра, вес - 190 тонн. Известно, что башня будет готова в начале 2019 года. К месту установки ее доставят в виде 3-4 секций.

В регионе с прошлого года реализуются три крупных инвестпроекта в сфере ветроэнергетики. Общий объем инвестиций составляет 85 миллиардов рублей.

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