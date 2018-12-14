Биометрическую идентификацию клиентов ввели в Сбербанке

"Реализация совершенно нового для клиента функционала c учетом масштабов банка потребовала проведения глубокого исследования и реализации комплекса технически сложных работ по его интеграции в существующие банковские процессы и инфраструктуру. Помимо инфраструктурного тестирования банком были применены инструменты проектирования клиентского опыта — такие, как дизайн-мышление и построение Customer Journey Map (CJM). Внедрение передовых технологий сделает взаимодействие граждан с государственными органами и банками более комфортным, быстрым и надежным", - рассказала директор дивизиона "Забота о клиентах" Сбербанка Елена Серова.