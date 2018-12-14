Биометрическую идентификацию клиентов ввели в Сбербанке

Posted 14 декабря 2018, 13:54
Published 14 декабря 2018, 13:54
Modified 1 октября, 14:28
Updated 1 октября, 14:28
Сбербанк присоединился к проекту Центробанка РФ как агент Единой биометрической системы. До конца 2018 года услугу по передаче информации в базу данных ЕБС ЕСИА будет предоставлять пятая часть офисов банка. Отмечается, что ввод услуги будет происходить постепенно.
"Реализация совершенно нового для клиента функционала c учетом масштабов банка потребовала проведения глубокого исследования и реализации комплекса технически сложных работ по его интеграции в существующие банковские процессы и инфраструктуру. Помимо инфраструктурного тестирования банком были применены инструменты проектирования клиентского опыта — такие, как дизайн-мышление и построение Customer Journey Map (CJM). Внедрение передовых технологий сделает взаимодействие граждан с государственными органами и банками более комфортным, быстрым и надежным", - рассказала директор дивизиона "Забота о клиентах" Сбербанка Елена Серова.
Сдавшие биометрические данные граждане смогут удаленно пользоваться услугами госучреждений и финансово-кредитных организаций. Распознание клиентов происходит по голосу или чертам лица, способ идентификации является одним из самых надежным для защиты личных данных от кибермошенников. Помимо этого, биометрия делает идентификацию практически мгновенной.
Перед сдачей биометрических данных клиент должен пройти регистрацию в ЕСИА и подтвердить личность при помощи документов. Вся переданная информация шифруется и защищается согласно федеральному законодательству.