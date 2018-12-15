Назван абсолютный рекорд посещаемости стадиона "Ростов-Арена"

Posted 15 декабря 2018, 08:11
Published 15 декабря 2018, 08:11
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Среди посетителей 628 тысяч человек оказались болельщиками, остальные - участники коммерческих и соцпроектов. Самая большая посещаемость была во время чемпионата", - сказано в публикации.
Рекордными по посещаемости стали матчи Корея - Мексика и Исландия - Хорватия. На каждом из них побывали по 43 тысячи фанатов.Всего на стадионе состоялись 19 игр, в том числе 3 тестовые. Одним из крупных проектов, не связанных со спортивной сферой, стал концерт рэпера Басты.
В следующем году на арене пройдут спортивные форумы, концерты и соревнования.