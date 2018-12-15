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Posted 15 декабря 2018, 08:11

Published 15 декабря 2018, 08:11

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Назван абсолютный рекорд посещаемости стадиона "Ростов-Арена"

15 декабря 2018, 08:11
Построенный к ЧМ по футболу стадион "Ростов-Арена" в текущем году посетили более 700 тысяч человек, сообщает Минспорт региона.

"Среди посетителей 628 тысяч человек оказались болельщиками, остальные - участники коммерческих и соцпроектов. Самая большая посещаемость была во время чемпионата", - сказано в публикации.

Рекордными по посещаемости стали матчи Корея - Мексика и Исландия - Хорватия. На каждом из них побывали по 43 тысячи фанатов.Всего на стадионе состоялись 19 игр, в том числе 3 тестовые. Одним из крупных проектов, не связанных со спортивной сферой, стал концерт рэпера Басты.

В следующем году на арене пройдут спортивные форумы, концерты и соревнования.

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