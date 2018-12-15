Назван абсолютный рекорд посещаемости стадиона "Ростов-Арена"

Рекордными по посещаемости стали матчи Корея - Мексика и Исландия - Хорватия. На каждом из них побывали по 43 тысячи фанатов.Всего на стадионе состоялись 19 игр, в том числе 3 тестовые. Одним из крупных проектов, не связанных со спортивной сферой, стал концерт рэпера Басты.