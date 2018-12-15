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Posted 15 декабря 2018, 07:38

Published 15 декабря 2018, 07:38

Modified 1 октября, 15:03

Updated 1 октября, 15:03

Власти Шахт незаконно отказали женщине в пособии на ребенка

15 декабря 2018, 07:38
Департамент труда и соцразвития администрации Шахт Ростовской области незаконно отказал предпринимательнице в выплате пособия на ребенка, сообщает региональная прокуратура.

"Женщина получала пособия и передала документы для продления выплат на несовершеннолетнюю дочь. Ей отказали, так как не было полного комплекта документов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что отсутствовали документально подтвержденные данные о доходах от бизнес-деятельности. Департамент посчитал, что предоставленная налоговая декларация не подтверждает доход.

После этого потерпевшая обратилась в надзорное ведомство, которое провело проверку. Директору департамента внесли представление с требованием устранить нарушения, однако оно было отклонено.

Тогда последовал иск в Шахтинский горсуд с требованием выплатить пособие. Все требования были удовлетворены.

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