Власти Шахт незаконно отказали женщине в пособии на ребенка

Posted 15 декабря 2018, 07:38
Published 15 декабря 2018, 07:38
Modified 1 октября, 15:03
Updated 1 октября, 15:03
"Женщина получала пособия и передала документы для продления выплат на несовершеннолетнюю дочь. Ей отказали, так как не было полного комплекта документов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что отсутствовали документально подтвержденные данные о доходах от бизнес-деятельности. Департамент посчитал, что предоставленная налоговая декларация не подтверждает доход.
После этого потерпевшая обратилась в надзорное ведомство, которое провело проверку. Директору департамента внесли представление с требованием устранить нарушения, однако оно было отклонено.
Тогда последовал иск в Шахтинский горсуд с требованием выплатить пособие. Все требования были удовлетворены.