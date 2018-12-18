rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Додон считает антиконституционным сближение Молдавии с НАТО

18 декабря 2018, 12:02
Фото: kremlin.ru
Попытки действующего правительства Молдавии сблизиться с НАТО являются незаконными и противоречащими конституции. Об этом заявил президент республики Игорь Додон.

Газета «Известия» пишет, что молдавский премьер Павел Филипп на октябрьской встрече с представителями альянса заявил о том, что нейтралитет не является их выбором, а Кишинев заинтересован в тесном сотрудничестве с военно-политическим блоком и проведении совместных маневров.

Додон также заявил, что зайти военным образом в Молдову НАТО не может по причине противоречия конституции. Однако разного рода попытки со стороны их правительства каким-либо образом углубить взаимодействие с НАТО имели место быть. Позиция Додона относительно таких инициатив категорична, поскольку он считает что необходимо укреплять нейтральный статус. Кроме того, он подчеркнул, что по этой причине соглашение с Румынией и иные договоренности о сотрудничестве в военной области надлежит аннулировать после парламентских выборов.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00