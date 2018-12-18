Додон считает антиконституционным сближение Молдавии с НАТО

Додон также заявил, что зайти военным образом в Молдову НАТО не может по причине противоречия конституции. Однако разного рода попытки со стороны их правительства каким-либо образом углубить взаимодействие с НАТО имели место быть. Позиция Додона относительно таких инициатив категорична, поскольку он считает что необходимо укреплять нейтральный статус. Кроме того, он подчеркнул, что по этой причине соглашение с Румынией и иные договоренности о сотрудничестве в военной области надлежит аннулировать после парламентских выборов.