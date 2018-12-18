Основателя "Евродона" Ванеева уволили, но не взяли на обещанную должность

Внешэкономбанк как основной владелец и кредитор добился увольнения Ванеева, которого обвинили в доведении предприятия до банкротства. Снятие с поста Ванеева было условием ВЭБа, в случае исполнения которого те обязались начать выплачивать долги компании. Впоследствии, Ванеев был снят с должности, его полномочия передали московской компании. Основателю "Евродона" пообещали почетное место заместителя директора. В настоящее время в отношении "Евродона" начата процедура банкротства. По мнению экспертов, после завершения процедуры банкротства акции Ванеева перейдут в руки ВЭБу и он может быть полностью уволен из компании.