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Posted 18 декабря 2018, 14:09

Published 18 декабря 2018, 14:09

Modified 1 октября, 15:01

Updated 1 октября, 15:01

Основателя "Евродона" Ванеева уволили, но не взяли на обещанную должность

18 декабря 2018, 14:09
Основателя одного из крупнейших производителей мяса индейки в РФ ростовской компании "Евродон" Вадима Ванеева, которого по требованию кредиторов уволили с поста гендиректора, в течение месяца не взяли обратно на работу в компанию на должность заместителя главы, сообщила RostovGazeta руководитель пресс-службы «Евродона»

По данным источника агентства, причина - в затянувшихся переговорах об условиях работы в новой должности.

Внешэкономбанк как основной владелец и кредитор добился увольнения Ванеева, которого обвинили в доведении предприятия до банкротства. Снятие с поста Ванеева было условием ВЭБа, в случае исполнения которого те обязались начать выплачивать долги компании. Впоследствии, Ванеев был снят с должности, его полномочия передали московской компании. Основателю "Евродона" пообещали почетное место заместителя директора. В настоящее время в отношении "Евродона" начата процедура банкротства. По мнению экспертов, после завершения процедуры банкротства акции Ванеева перейдут в руки ВЭБу и он может быть полностью уволен из компании.

"Я по Ванееву комментировать не могу. Единственное, что готова сказать, это то, что у нас были публикации в начале ноября, в которых мы сообщали о предложении от ВЭБа Ванееву занять должность заместителя генерального директора", - сказала она.

В то же время источник в компании сообщил RostovGazeta, что с Ванеевым продолжаются переговоры об условиях участия в управлении группой. "Он сейчас занимается своим проектом по утке (в рамках холдинга), часть преданных ему сотрудников после увольнения перешли к нему в качестве советников", - добавил источник.

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