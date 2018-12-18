Основателя "Евродона" Ванеева уволили, но не взяли на обещанную должность

Posted 18 декабря 2018, 14:09
Published 18 декабря 2018, 14:09
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
По данным источника агентства, причина - в затянувшихся переговорах об условиях работы в новой должности.
Внешэкономбанк как основной владелец и кредитор добился увольнения Ванеева, которого обвинили в доведении предприятия до банкротства. Снятие с поста Ванеева было условием ВЭБа, в случае исполнения которого те обязались начать выплачивать долги компании. Впоследствии, Ванеев был снят с должности, его полномочия передали московской компании. Основателю "Евродона" пообещали почетное место заместителя директора. В настоящее время в отношении "Евродона" начата процедура банкротства. По мнению экспертов, после завершения процедуры банкротства акции Ванеева перейдут в руки ВЭБу и он может быть полностью уволен из компании.
"Я по Ванееву комментировать не могу. Единственное, что готова сказать, это то, что у нас были публикации в начале ноября, в которых мы сообщали о предложении от ВЭБа Ванееву занять должность заместителя генерального директора", - сказала она.
В то же время источник в компании сообщил RostovGazeta, что с Ванеевым продолжаются переговоры об условиях участия в управлении группой. "Он сейчас занимается своим проектом по утке (в рамках холдинга), часть преданных ему сотрудников после увольнения перешли к нему в качестве советников", - добавил источник.