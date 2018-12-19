Обвиняемый в госизмене ученый из Новочеркасска проведет в СИЗО еще три месяца

Совладелец конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы" (ИРИС) Темирев был арестован в июле по обвинению в передаче секретной информации о российских подводных лодках вьетнамской разведке. Своей вины ученый не признаёт. Известно, что Темирев сам пришел в ФСБ для консультации.