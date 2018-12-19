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Posted 19 декабря 2018, 12:26

Published 19 декабря 2018, 12:26

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

Обвиняемый в госизмене ученый из Новочеркасска проведет в СИЗО еще три месяца

19 декабря 2018, 12:26
Ученый из Новочеркасска Алексей Темирев, обвиняемый в госизмене, будет находиться в СИЗО до 17 марта, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь Лефортовского районного суда Екатерина Краснова.

Совладелец конструкторского бюро "Интеллектуальные робастные интегрированные системы" (ИРИС) Темирев был арестован в июле по обвинению в передаче секретной информации о российских подводных лодках вьетнамской разведке. Своей вины ученый не признаёт. Известно, что Темирев сам пришел в ФСБ для консультации.

Его адвокаты уверяют, что ученый хотел проверить секретность документов из своего конструкторского бюро и собирался передать бумаги другой российской компании. Темирев обратился к силовикам за разрешением.

В отношении ученого возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена". Расследование проводят сотрудники ФСБ России, Темиреву грозит до 20 лет колонии.

"Алексею Темиреву продлен срок ареста, он будет находиться в СИЗО Лефортово до 17 марта 2019 года", - отметили в суде.

Правозащитник ученого Евгений Еникеев сообщил, что 65-летнему учёному продлили арест, несмотря на необходимость стентирования сосудов сердца.

"Даже при небольших физических нагрузках (таких как стирка одежды) у Алексея Петровича начинается "жжение" в груди. Дата проведения операции не назначена", - написал на своей странице в соцсетях юрист.

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