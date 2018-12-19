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Правительство поручило построить к 2023 году четыре ледокола

19 декабря 2018, 12:00
Фото: government.ru
Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился до 1 марта следующего года проработать задачу по постройке 4 ледоколов. Пресс-служба обнародовала поручения, которые были составлены в ходе совещания по вопросам развития Арктики.

Из текста поручения следует, что вопросами строительства четырех ледоколов на газомоторном топливе к 2023 году и верфей будут совместно заниматься Минпромторг России, АО “Объединенная судостроительная корпорация”, ООО “ССК “Звезда””, Государственная корпорация “Росатом” и ПАО “НОВАТЭК”. Об этом сообщило агентство RNS.

Еще одно поручение правительства было направлено министерствам транспорта, финансов и экономического развития, а также “Новатэк”. Они должны будут до 1 марта следующего года заняться вопросом включения в комплексный план проектов постройки морских комплексов СПГ в Мурманской области и Камчатском крае. Также им предстоит определить источники финансирования для постройки объектов портовой инфраструктуры.

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