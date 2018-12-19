Правительство поручило построить к 2023 году четыре ледокола

Еще одно поручение правительства было направлено министерствам транспорта, финансов и экономического развития, а также “Новатэк”. Они должны будут до 1 марта следующего года заняться вопросом включения в комплексный план проектов постройки морских комплексов СПГ в Мурманской области и Камчатском крае. Также им предстоит определить источники финансирования для постройки объектов портовой инфраструктуры.