Правительство поручило построить к 2023 году четыре ледокола

Из текста поручения следует, что вопросами строительства четырех ледоколов на газомоторном топливе к 2023 году и верфей будут совместно заниматься Минпромторг России, АО “Объединенная судостроительная корпорация”, ООО “ССК “Звезда””, Государственная корпорация “Росатом” и ПАО “НОВАТЭК”. Об этом сообщило агентство RNS.
Еще одно поручение правительства было направлено министерствам транспорта, финансов и экономического развития, а также “Новатэк”. Они должны будут до 1 марта следующего года заняться вопросом включения в комплексный план проектов постройки морских комплексов СПГ в Мурманской области и Камчатском крае. Также им предстоит определить источники финансирования для постройки объектов портовой инфраструктуры.