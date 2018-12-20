Контрабандистку с косметикой задержала ФСБ в Ростовской области

Posted 20 декабря 2018, 08:05
Published 20 декабря 2018, 08:05
Modified 1 октября, 14:23
Updated 1 октября, 14:23
"Гражданку России, пешком переходящую границу, задержали рядом с Донецком", - сказано в сообщении.
Женщина несла коробку с косметикой, общая стоимость товаров превысила 10 тысяч рублей. Груз изъяли, на контрабандистку завели административное дело. Задержать нарушительницу помогла информация местной добровольной народной дружины.
Отмечается, что с начала 2018 года благодаря сведениям дружинников на границе задержали свыше 200 нарушителей, сумма изъятых контрабандных товаров достигла 2 миллионов рублей.
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