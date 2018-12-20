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Posted 20 декабря 2018, 18:29

Published 20 декабря 2018, 18:29

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Прокурор обвинил муниципальные власти Дона в пассивности при строительстве МЭОК

20 декабря 2018, 18:29
Прокурор Ростовской области высказал опасения по ходу строительства отходоперерабывающих комплексов, и призвал муниципалитеты выйти из "пассивного" режима, передает корреспондент RostovGazeta.

"Власть и муниципалитеты должны прикладывать больше сил для решения вопросов, которые касаются несанкционированных свалок. Ведь если процесс строительства современных отходоперерабывающих комплексов МЭОК продолжит протекать в таком же пассивном режиме, то инновационная система, которая в перспективе позволит минимизировать количество захоронений отходов и сократить число несанкционированных свалок, так и останется нереализованной", - сообщил Баранов.

По его словам, территориальная схема обращения с отходами по содержанию не соответствует действительности.

"На сегодняшний день только Новочеркасский МЭОК утвердил тариф, и его рост превысил 80%, что противоречит закону. Рост тарифов на услугу, которая своим качеством пока ничем не отличается от существующего до реформы, неизбежно приведет к социальной напряженности", - подчеркнул прокурор.

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