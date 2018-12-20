Прокурор обвинил муниципальные власти Дона в пассивности при строительстве МЭОК

"Власть и муниципалитеты должны прикладывать больше сил для решения вопросов, которые касаются несанкционированных свалок. Ведь если процесс строительства современных отходоперерабывающих комплексов МЭОК продолжит протекать в таком же пассивном режиме, то инновационная система, которая в перспективе позволит минимизировать количество захоронений отходов и сократить число несанкционированных свалок, так и останется нереализованной", - сообщил Баранов.