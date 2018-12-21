Семейную пару осудили в Ростове за убийство двух женщин

Posted 21 декабря 2018, 04:22
Published 21 декабря 2018, 04:22
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"В минувшем году фигуранты взяли в аренду машину и вывезли знакомую в безлюдное место. Ей они сообщили, что направляются к гадалке", - пояснили в прокуратуре.
Отмечается, что пара обокрала потерпевшую на 460 тысяч рублей. После этого они задушили женщину шарфом.
Через три месяца фигуранты совершили аналогичное преступление в хуторе Октябрьский. Тогда они получили 75 тысяч рублей.
В 2016 году Наталья Палаткина задушила знакомого, чтобы не возвращать долг в 500 тысяч рублей. Мужчину приговорили к 17,5 года колонии, его супругу - к 18 годам заключения.