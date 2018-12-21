В Ростове пройдет "суббота доноров"

Posted 21 декабря 2018, 10:25
Published 21 декабря 2018, 10:25
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
"Приходить необходимо в Областную станцию переливания крови, она располагается на Ченцова, 71/63б. Это можно сделать с 09.00 мск до 14.00", - сказано в сообщении.
Отмечается, что стать донорами могут только совершеннолетние, вес которых более 50 килограммов. С собой нужно взять паспорт с регистрацией в донском регионе.
Запрещено сдавать кровь при ВИЧ-инфекции, гепатите, малярии и туберкулезе. Перед процедурой не стоит пить алкоголь и есть жирную пищу.