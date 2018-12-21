rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 декабря 2018, 10:25

Published 21 декабря 2018, 10:25

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

В Ростове пройдет "суббота доноров"

21 декабря 2018, 10:25
В Ростове-на-Дону местным жителя предложили сдать кровь в рамках акции, сообщает правительство региона.

"Приходить необходимо в Областную станцию переливания крови, она располагается на Ченцова, 71/63б. Это можно сделать с 09.00 мск до 14.00", - сказано в сообщении.

Отмечается, что стать донорами могут только совершеннолетние, вес которых более 50 килограммов. С собой нужно взять паспорт с регистрацией в донском регионе.

Запрещено сдавать кровь при ВИЧ-инфекции, гепатите, малярии и туберкулезе. Перед процедурой не стоит пить алкоголь и есть жирную пищу.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика