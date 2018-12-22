Авиазавод Таганрога выплатит 12,5 млн рублей Минобороны за брак парашютной техники

Posted 22 декабря 2018, 10:39
Published 22 декабря 2018, 10:39
Modified 1 октября, 14:30
Updated 1 октября, 14:30
Суд по иску Министерства обороны РФ к таганрогскому авиазаводу состоялся 20 декабря. В документах говорится, что между госзаказчиком и «ТАНТК им. Г.М.Бериева» в 2012 году заключен контракт на изготовление и поставку парашютнобесплатформенной системы ПБС-915 (916) для нужд Минобороны. Оборудование поступило в апреле 2013 года. Во время десантирования на площадку приземления «Опытное поле» в Улан-Удэ в июне 2015 года произошло парашютное происшествие.
"При выброске из самолета Ил-76 боевой машины БМД-2 № 338 не сработал замок крепления амортизирующей системы АС-2 парашютно - бесплатформенной системы ПБС-916. Машина упала, загорелась, что привело к полному уничтожению парашютной системы", - говорится в материалах дела.
Суд постановил взыскать с авиазавода в пользу Минобороны убытки в размере 12 574 585, 91 рублей , а также госпошлину в размере 85 872, 93 рублей.