Авиазавод Таганрога выплатит 12,5 млн рублей Минобороны за брак парашютной техники

Суд по иску Министерства обороны РФ к таганрогскому авиазаводу состоялся 20 декабря. В документах говорится, что между госзаказчиком и «ТАНТК им. Г.М.Бериева» в 2012 году заключен контракт на изготовление и поставку парашютнобесплатформенной системы ПБС-915 (916) для нужд Минобороны. Оборудование поступило в апреле 2013 года. Во время десантирования на площадку приземления «Опытное поле» в Улан-Удэ в июне 2015 года произошло парашютное происшествие.