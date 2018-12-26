Алмазодобывающая компания “Алроса” продаст активы на 6,1 млрд рублей

В алмазодобывающей компании “Алроса” сообщили, что наблюдательный совет принял решение о продаже непрофильных активов на более 80 объектов общей ценностью в 6,1 млрд рублей.

14 декабря набсовет утвердил план отчуждения, который содержит 3 юрлица, 15 объектов на стадии строительства и 49 объектов жилищного фонда. Об этом сообщило агентство RNS. Одним из продаваемых объектов стал санаторий “Голубая волна”, открытый аукцион по которому пройдет в I квартале 2019 года. Запланированная начальная стоимость санатория будет равняться 1,2 млрд рублей. В IV квартале продадут теплоснабжающую компанию “Ленское предприятие тепловых и электрических сетей”. В текущем году компания продала активы на газ и недвижимость, выручив 1 млрд рублей.