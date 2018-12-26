Экс-глава Victoria’s Secret стала новым директором ростовской Gloria Jeans

Шарен Джестер Терни начала работу в Victoria’s Secret в 2002 году, через пять лет стала президентом и генеральным директором компании. За это время доход марки вырос с 4,5 млрд. долларов до 6,6 млрд. С должности гендиректора Victoria’s Secret Шарен Джестер Терни уволилась в 2016 году.
На днях стало известно, что в конце декабря Шарен Терни возглавила российскую компанию Gloria Jeans. Бразды правления компанией Шарен Терни передал бессменный руководитель и основатель Gloria Jeans Александр Мельников из Ростова-на-Дону. В совет директоров Gloria Jeans Шарен Терни вошла в прошлом году.
За следующие пять лет Терни должна увеличить вдвое выручку компании и выйти на зарубежные рынки. Продажи Gloria Jeans по итогам 2017 года составили 40.8 млрд. рублей. Мельников же остается членов совета директоров корпорации "Глория Джинс" и владельцем 54% акций в АО "Глория Джинс".