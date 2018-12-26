Экс-глава Victoria’s Secret стала новым директором ростовской Gloria Jeans

Шарен Джестер Терни начала работу в Victoria’s Secret в 2002 году, через пять лет стала президентом и генеральным директором компании. За это время доход марки вырос с 4,5 млрд. долларов до 6,6 млрд. С должности гендиректора Victoria’s Secret Шарен Джестер Терни уволилась в 2016 году.