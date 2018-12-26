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Интерактивное паломничество к святым местам предлагает выставка "Дон Православный"

26 декабря 2018, 13:56
Фото: Выставка «Дон Православный» / vk.com/club32679679
Совершить интерактивное паломничество к святым местам смогут совершить посетители выставки "Дон Православный", сообщила пресс-служба "ДонЭкспоЦентра".

"Выставка соберет верующих со всего Юга страны, совершить паломничество, не покидая город, смогут 33 тысячи человек", - сказано в сообщении.

Посетители смогут увидеть интерактивную экспозицию "Святой праведный Иоанн Кронштадтский: образ пастыря. 110 лет со дня смерти и 180 лет со дня рождения", рассказывающую о жизни священника Русской православной церкви и церковно-общественного деятеля.

На выставке представят святыни из более чем 300 храмов и монастырей России, Белоруссии, Украины, Черногории, Грузии и Палестины. Так, Икону святого пророка Иоанна Предтечи "с житием" Крестителя Господня 18 века покажет Воскресенский мужской монастырь из Тольятти, Свято-Вознесенский мужской монастырь из Луганской области представит на выставке Икону "Святая Марина, побивающая беса".

Выставка будет работать с 16 по 21 января.

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