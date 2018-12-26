Интерактивное паломничество к святым местам предлагает выставка "Дон Православный"

На выставке представят святыни из более чем 300 храмов и монастырей России, Белоруссии, Украины, Черногории, Грузии и Палестины. Так, Икону святого пророка Иоанна Предтечи "с житием" Крестителя Господня 18 века покажет Воскресенский мужской монастырь из Тольятти, Свято-Вознесенский мужской монастырь из Луганской области представит на выставке Икону "Святая Марина, побивающая беса".