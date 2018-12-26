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К работе в тестовом режиме приступил оператор Неклиновского МЭОК

26 декабря 2018, 09:54
Фото: ООО "Экотранс"
ООО "Экотранс", являющийся оператором Неклиновского МЭОК, приступил к работе в тестовом режиме, сообщила пресс-служба компании.

"Компания приступила к работе сразу же после утверждения тарифов на вывоз мусора на 2019 год", - сказано в сообщении.

Специализированная техника вышла на некоторые маршруты уже во вторник, специалисты компании разработали маршруты и оценили состояние площадок для мусорных контейнеров. Отмечается, что вывоз мусора ООО "Экотранс" производила за свой счет.

Установленный тариф для зоны обслуживания Неклиновского МЭОК составил 578,94 рубля за кубический метр. Как рассказала RostovGazeta директор ООО "Единый расчетный центр" Елена Змушко, жители многоквартирных и частных домов Таганрога будут платить за вывоз мусора 145.22 рубля и 147,63 рубля соответственно.

В Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах стоимость вывоза мусора составит 97,45 рубля для многоквартирных домов и 89,74 рубля для частного сектора.

По всем вопросам имеющимся вопросам жители районов могут обращаться по телефону "горячей линии" "Экотранс" 8-800-600-49-11.

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#Новости#Мусорная реформа на Дону#Экономика
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